Een nieuwe titel in de Diablo-reeks is mogelijk gelekt via een advertentie in een tijdschrift. In het Duitse tijdschrift Gamestar wordt Diablo IV genoemd in de beschrijving van een boek over de spelserie. Uitgever Blizzard heeft eerder al bevestigd dat er aan een nieuwe Diablo-game wordt gewerkt.

Het kan zijn dat het om een typefout gaat, maar het is mogelijk dat de advertentie vooruitloopt op een aankondiging van een nieuwe Diablo-game. Begin november houdt Blizzard weer de grote conferentie Blizzcon, waar vaak nieuwe spellen worden aangekondigd door het bedrijf

Het spel zou de opvolger moeten zijn van Diablo III, dat uitkwam in 2012. De game verkocht erg goed en verscheen op pc, PlayStation, Xbox One en vorig jaar ook op de Nintendo Switch. Een nieuwe game ligt daarom voor de hand.

Vorig jaar maakte Blizzard op Blizzcon bekend dat er een mobiele game van Diablo in de maak is. Daarop kreeg de ontwikkelaar veel kritiek. De fans zijn bang dat Blizzard snel en makkelijk geld wil verdienen met een mobiele game, in plaats van te investeren in een nieuwe pc-game. Toen liet Blizzard al weten dat ze fans van de pc-game echt niet vergeten.