Niantic heeft een functie aangekondigd waarmee Pokémon Go-spelers over de hele wereld online met elkaar kunnen vechten. In een blog kondigde de ontwikkelaar de nieuwe functie aan.

De nieuwe functie heet Go Battle League en laat spelers online tegen elkaar strijden in Pokémon-gevechten. Wel moeten spelers nog steeds naar buiten om toegang tot deze gevechten te krijgen, benadrukt Niantic.

Spelers konden in het spel al tegen elkaar vechten als ze bij elkaar in de buurt waren. Vrienden die het spel veel samenspeelden, konden ook op afstand tegen elkaar vechten. Nu wordt het mogelijk om via een online systeem tegen willekeurige spelers over de hele wereld te spelen.

Voor de meest fanatieke spelers wordt er ook een ranglijst aan het spel toegevoegd. Op die manier is te zien wie wereldwijd de meeste Pokémon-gevechten wint.

De online gevechten werken met hetzelfde vechtsysteem als de gevechten tegen voorbijgangers en vrienden. Go Battle League is vanaf begin 2020 beschikbaar.