Riot Games heeft League of Legends: Wild Rift aangekondigd. Deze variant van de populaire online pc-game League of Legends is gemaakt voor spelcomputers en mobiele apparaten, zoals tablets en smartphones.

De ontwikkelaar zegt dat Wild Rift "geen simpele overzetting" is van het bestaande spel op de pc. De game is qua besturing verbeterd zodat hij goed moet werken op de andere platforms.

Daarnaast wordt een nieuw level toegevoegd waarop spelers tegen elkaar moeten vechten. Ook duren de potjes met vijftien tot twintig minuten iets korter dan op de pc, waar ze veelal een half uur tot drie kwartier duren.

Over de komst van een mobiele versie van League of Legends gaan al jaren geruchten. Het pc-spel bestaat inmiddels tien jaar. Wild Rift komt in 2020 beschikbaar op mobiele apparaten, maar wanneer de consoleversie verschijnt, is niet bekend.

Riot Games is onderdeel van de Chinese techgigant Tencent, dat al wel mobiele games uitbracht die op League of Legends leken. Het gaat bijvoorbeeld om Honour of Kings uit 2015, een van de succesvolste mobiele games ter wereld. Begin dit jaar telde het spel 140 miljoen actieve gebruikers.

Tactisch schietspel voor pc

Naast League of Legends: Wild Rift kondigde Riot Games ook een volledig nieuw spel aan. Deze game is op dit moment bekend als 'Project A' en wordt omschreven als "een tactisch schietspel dat zich in de nabije toekomst op aarde afspeelt". In de game zal het draaien om personages, zoals in het succesvolle spel Overwatch.

Veel over 'Project A' is nog niet bekend. De ontwikkelaar zegt volgend jaar meer details vrij te geven.