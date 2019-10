Blizzard heeft een evenement van het populaire spel Overwatch voor de Nintendo Switch in New York geannuleerd, laat Nintendo op Twitter weten. De uitgever geeft geen reden voor het annuleren van het evenement. Overwatch verschijnt vooralsnog dinsdag wel gewoon voor de console van Nintendo.

Overwatch is dinsdag beschikbaar op de Nintendo Switch, waarvoor het evenement in New York was gepland. Het spel bestaat al langer, maar heeft nu eindelijk zijn weg gevonden naar de handheld van Nintendo.

Blizzard, de uitgever van het spel, is veel in opspraak geweest de afgelopen week, wat een mogelijke reden is voor de annulering. Het bedrijf heeft een e-sporter van het spel Hearthstone gediskwalificeerd na een groot toernooi. Dit gebeurde nadat de speler steunbetuigingen uitte voor demonstranten in Hongkong. De man mocht een jaar lang niet meedoen aan toernooien, en moest zijn reeds gewonnen prijzengeld inleveren.

De situatie kreeg veel media-aandacht en zorgde voor woede bij fans van het spel, en andere games van uitgever Blizzard. Veel gamers lieten weten de spellen van Blizzard links te laten liggen als statement.

Blizzard draait schorsing deels terug

In een reactie liet Blizzard afgelopen weekend weten dat de e-sporter niet gestraft zou zijn vanwege de verhouding met China. Ook werd de straf gehalveerd naar een half jaar, en de speler mag zijn prijzengeld houden.

Naar aanleiding van de schorsing hebben veel mensen laten weten Blizzcon te gaan boycotten. De jaarlijkse conventie, die begin november plaatsvindt is altijd erg populair bij spelers van Blizzard-games. Vorig jaar werd het evenement bezocht door ruim 40.000 mensen.

In een reactie aan NU.nl laat een woordvoerder van Blizzard weten op dit moment niks te kunnen zeggen over waarom het evenement niet doorgaat.