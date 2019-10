Het populaire onlinespel Fortnite is sinds zondagavond niet meer speelbaar vanwege een grote gebeurtenis in de game. Alles in het spel is verdwenen in een virtueel zwart gat, in voorbereiding op een grote update. We zetten op een rij wat er tot nu toe bekend is over wat er gaat gebeuren in Fortnite.

Op zondagavond werden spelers die Fortnite aan het spelen waren plotseling van het eiland afgeblazen waarop ze normaal gesproken tegen andere spelers strijden. Vervolgens werden de spelers, bomen, gebouwen en de rest van het level in een zwart gat gezogen. Dit zwarte gat is sindsdien te zien is in het schietspel.

Het spel is natuurlijk niet voorgoed verdwenen. De gebeurtenissen van zondag zijn een voorbereiding op een grote update. Deze update is al door Epic Games aangekondigd, alleen was nog niet duidelijk wanneer de update precies zou komen.

Epic Games is tot nu toe stil over wat er komen gaat. Op hun Twitch-kanaal is wel een livebeeld te zien met daarop het zwarte gat. PlayStation heeft op Twitter laten weten dat alle spullen die spelers hebben gekocht in het spel en de V-Bucks (het geld waar spelers mee betalen in het spel) bewaard blijven.

Nieuwe trailer mogelijk gelekt

Maandag lekte YouTuber SkinTracker een trailer die mogelijk de nieuwe update van Fortnite laat zien. Opvallend is dat de nieuwe update niet seizoen 11 heet, maar hoofdstuk 2, seizoen 1. Daarmee lijkt maker Epic Games een nieuw tijdperk in te willen luiden voor de game.

In de trailer zien we dat dat er niet alleen nieuwe outfits en wapens in het spel zitten, maar ook voertuigen. Ook kunnen spelers vissen. Daarnaast lijkt het spel zich af te spelen in een nieuwe wereld. Dit ligt voor de hand aangezien de huidige spelwereld verdwenen is.

Dinsdagochtend kwam een update voor het tweede hoofdstuk van het spel beschikbaar op alle platforms. Spelers die de nieuwe versie installeerden konden echter niet direct spelen. In plaats daarvan kregen ze een scherm te zien met de melding dat de servers geüpdatet worden.

Dinsdag aan het eind van de ochtend kwamen de servers weer online, en kon het nieuwe hoofdstuk gespeeld worden.