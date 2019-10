Microsoft is begonnen met het uitnodigen van mensen die Project xCloud willen testen, maakt topman Kareem Choudhry maandag bekend.

De uitnodigingen zullen de komende weken verstuurd blijven worden aan Xbox-gebruikers in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea. Aanvankelijk kunnen alleen Halo 5: Guardians, Gears 5, Killer Instinct en Sea of Thieves worden gespeeld via de bèta.

Project xCloud maakt het mogelijk om spellen naar verschillende apparaten te streamen, zoals naar een smartphone of tablet. Games hoeven niet gedownload of geïnstalleerd te worden, omdat ze direct vanuit datacentra doorgestuurd worden naar de apparaten van gebruikers.

Microsoft maakte in september al bekend dat de tests in oktober zouden starten. Geïnteresseerden konden zich hiervoor aanmelden. In Nederland is Project xCloud nog niet beschikbaar als testversie.

Choudry noemt de bèta een "kritieke fase" in zijn ambitie om gamestreaming wereldwijd beschikbaar te maken. Met de test wordt onder meer bekeken hoe de netwerken het volhouden en of er bij het spelen van de games vertraging optreedt.

Het is niet bekend hoelang de testperiode duurt. Microsoft zei eerder dat het zo lang zou duren als nodig is. Wanneer de dienst wereldwijd officieel uitkomt en tegen welke prijs, is eveneens nog onbekend.