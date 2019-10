Microsoft is begonnen met het testen van nieuwe filters om kwetsend taalgebruik van gebruikers op de online dienst Xbox Live tegen te gaan, meldt het bedrijf maandag op zijn Xbox-website.

De nieuwe functie moet ervoor zorgen dat kwetsende teksten worden weggefilterd uit chats op Xbox Live. Het gaat in eerste instantie om tekstberichten, maar later moeten de filters ook gaan werken in spraakberichten.

Op Xbox Live komen aanvankelijk vier verschillende soorten filters beschikbaar. 'Friendly' houdt alle nare berichtgeving tegen, terwijl 'unfiltered' juist niets tegenhoudt. Via de instellingen kan de mate van filtering worden gekozen.

Bij gefilterde berichten is alleen een boodschap die voor een mogelijk kwetsende tekst waarschuwt te zien. Accounts van kinderen worden standaard op 'friendly' gezet. Ouders kunnen bepalen of ze het bericht willen zien door erop te klikken.

De functie is beschikbaar op Xbox One, Xbox Game Bar en Xbox-apps voor Windows 10, iOS en Android. De filters zijn eerst beschikbaar voor Xbox Insiders, in de herfst worden ze voor iedereen uitgerold.