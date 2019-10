Infinity Ward, de ontwikkelaar van Call of Duty: Modern Warfare, werkt voor het spel momenteel niet aan een systeem met de omstreden lootboxen, maakt Joel Emslie van het bedrijf bekend op Reddit.

Daarmee reageert Emslie op "verkeerd geïnformeerde en incorrecte" berichtgeving over het schietspel, dat eind oktober wordt uitgebracht voor Xbox One, PlayStation 4 en Windows.

Lootboxen zijn virtuele schatkisten waarmee spelers willekeurige voorwerpen of andere upgrades voor hun personage kunnen winnen. Doorgaans betalen spelers direct of indirect geld om de kisten te mogen openen. Het gebruik van lootboxen is omstreden omdat het lijkt op gokken.

Op 1 oktober bracht uitgever Activision Call of Duty: Mobile uit voor Android- en iOS-smartphones. Spelers kunnen in de smartphonegame wel gebruikmaken van een lootboxmechanisme. In Nederland zijn lootboxen verboden als de inhoud uit de kisten door spelers verhandeld kan worden.