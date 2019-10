De e-sporter Chung Ng Wai, die maandag werd geschorst nadat hij zijn steun uitsprak voor de demonstranten in Hongkong, is niet vanwege de verhouding tussen game-uitgever Blizzard en China gestraft, aldus Blizzard-topman Allen Brack zaterdag in een verklaring.

Chung verscheen na een gewonnen wedstrijd bij een regionaal Hearthstone-toernooi in beeld met een gasmasker en skibril op. Die attributen worden ook gedragen door demonstranten in Hongkong, die sinds juni uit onvrede de straat op gaan.

Ook riep de Hongkongse e-sporter, die onder het pseudoniem 'blitzchung' speelt: "Bevrijd Hongkong, de revolutie van deze tijd". Chungs optreden was voor Blizzard aanleiding om zijn prijzengeld af te nemen en hem voor een jaar te schorsen. Ook de twee interviewers werden voor een jaar geschorst.

'Standpunten blitzchung hebben geen rol gespeeld'

Blizzard-topman Brack schrijft zaterdag dat de schorsing van de drie betrokkenen wordt gehalveerd tot zes maanden. Ook mag blitzchung zijn prijzengeld houden, omdat hij tijdens het toernooi niet vals heeft gespeeld. "Maar eerlijk spelen heeft ook betrekking op het gedrag voor en na een wedstrijd, met name wanneer een speler na een overwinning voor de camera moet verschijnen", schrijft Brack.

De topman schrijft verder dat de straf in overeenstemming is met de officiële spelregels van Blizzard. Dit bleek enkele dag geleden ook al uit een verklaring die Brack gaf op Weibo, het Chinese sociale mediaplatform. Chung zou dezelfde straf hebben gekregen als hij zich tegen de protesten in Hongkong had uitgesproken. "De specifieke standpunten die door blitzchung zijn geuit, hebben geen rol gespeeld in onze beslissing. Ik wil duidelijk zijn: onze verhouding met China had geen invloed op ons besluit."

De protesten in Hongkong zijn begonnen uit onvrede over een inmiddels ingetrokken uitleveringswet, maar gaan inmiddels over de relatie met China. De demonstranten vrezen dat Peking zijn macht wil gebruiken om de vrijheden van de inwoners van Hongkong in te perken.