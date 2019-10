Atari werkt momenteel nog steeds aan een nieuwe spelcomputer: de Atari VCS. De console werd eerder al uitgesteld naar later dit jaar, maar volgens ingewijden die spraken met The Register zijn de problemen groter dan Atari doet voorkomen.

Een van de ontwerpers van de Atari VCS, Rob Wyatt, is niet langer betrokken bij het project. Hij had al zes maanden niet betaald gekregen en is sinds 4 oktober niet meer werkzaam als systeemarchitect bij de fabrikant.

Volgens Wyatt zijn er geldproblemen: "Het is een wonder dat een klein bedrijf als dit al zo lang weet te overleven."

Daarnaast lijkt de spelcomputer op dit moment meer op een Linux-pc dan op een echte console, omdat er nog geen eigen besturingssysteem is. In een uitgebreide blogpost die Atari dinsdag deelde, bevestigt het bedrijf dat de console momenteel inderdaad lijkt op een Linux-computer.

Ook zouden er problemen zijn met de controllers, maar volgens Atari gaat het helemaal goed komen met de nieuwe spelcomputer en kunnen ze "snel meer delen". De fabrikant heeft niet gereageerd op de berichten van The Register.

Crowdfunding voor retroconsole

De nieuwe spelcomputer van Atari is in ontwikkeling sinds 2018, toen het bedrijf 2,6 miljoen euro ophaalde met een crowdfundingsactie. Iedereen die geld heeft gegeven bij deze actie mag als eerste aan de slag met de Atari VCS.

De console zou in eerste instantie begin dit jaar moeten verschijnen voor iedereen die mee heeft gedaan met de crowdfundingsactie, maar in maart moest Atari de verschijningsdatum verzetten naar eind 2019.

Het is de bedoeling dat de spelcomputer in het voorjaar van 2020 in de winkels ligt en voor iedereen beschikbaar is.