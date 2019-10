De mobiele versie van de populaire schietspelserie Call of Duty is binnen een week wereldwijd 100 miljoen keer gedownload. Dat meldt onderzoeksbureau Sensor Tower dinsdag aan Reuters.

Concurrenten PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) en Fortnite werden binnen de eerste week nadat ze werden uitgebracht respectievelijk 26,3 miljoen en 22,5 miljoen keer gedownload.

Ook de versie van Mario Kart voor mobiele telefoons werd in de eerste week vaak gedownload. Het racespel werd 90 miljoen keer geïnstalleerd.

Sensor Tower noemt Call of Duty: Mobile "met gemak het grootste mobiele spel dat ooit is uitgebracht", gekeken naar het aantal unieke spelers in de eerste week. Call of Duty: Mobile verscheen op 1 oktober op iOS en Android. Het spel is gratis te downloaden, maar bevat wel in-app-aankopen.

In het spel kunnen mensen online tegen elkaar spelen. Dat kan in standaard modi, maar het is ook mogelijk om een battle-royalemodus te spelen. Daarbij nemen honderd mensen het tegen elkaar op met gevonden wapens en spullen. De laatste die overblijft, wint. Ook kunnen spelers het opnemen tegen zombies.