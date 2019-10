De opvolger van de PlayStation 4 heet officieel de PlayStation 5, en komt rond kerst 2020 uit. Dat zegt PlayStation-ontwerper Mark Cerny tegen WIRED.

Sony gaf het afgelopen jaar mondjesmaat details over de nieuwe spelcomputer. Zo krijgt de machine een snelle solid state drive en een sterkere Ryzen-CPU.

Maar over de naam en de beoogde datum was nog weinig bekend. Nu bevestigt Sony dat de nieuwe PlayStation 5 op hetzelfde moment als de nieuwe Xbox zal uitkomen: "holiday 2020", dus ergens tussen oktober en december. Het is nog niet bekend hoeveel de PlayStation 5 gaat kosten.

De nieuwe console krijgt daarbij een controller die de speler meer voelbare feedback geeft, en ook weerstand kan bieden tegen druk als dat logisch is voor de spelervaring. Zo zal bijvoorbeeld het spannen van een boog realistischer aanvoelen, en is het aan de knoppen te merken wanneer je bijvoorbeeld door zand of modder loopt, schrijft WIRED.