Een e-sporter uit Hongkong is gediskwalificeerd van een wereldwijd toernooi van het spel Hearthstone, meldt Blizzard Entertainment dinsdag. De uitgever van het spel onderneemt deze actie nadat de speler steun uitsprak voor demonstranten in Hongkong.

Ng Wai Chung, online bekend als 'Blitzchung', was in het weekend te zien in een livestream na een wedstrijd in het Hearthstone-toernooi. De speler had een gasmasker en skibril op, zoals demonstranten in Hongkong dat ook doen tegen traangas. Tijdens het interview schreeuwde Chung in het Mandarijn: "Bevrijd Hongkong, revolutie van deze tijd".

In een reactie laat Blizzard Entertainment weten dat Chung gediskwalificeerd is voor het huidige toernooi, en dat hij ook het komende jaar niet deel mag nemen aan wedstrijden. Daarnaast moet de speler zijn prijzengeld, 3.000 dollar (zo'n 2.730 euro), inleveren.

De reden voor de diskwalificatie is dat Chung volgens de uitgever de regels van het toernooi heeft overtreden, door iets te doen wat hem of Blizzard in negatief daglicht stelt. Daarnaast vindt het gamebedrijf dat Chung een deel van het publiek heeft beledigd.

Chung laat in een reactie aan CNN Business weten dat hij het besluit respecteert. Een gemeenteraadslid in Hongkong laat op Twitter weten niet blij te zijn, omdat het bedrijf hiermee Peking steunt.