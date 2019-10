Het Zweedse game-eventbedrijf Dreamhack gaat samenwerken met de eredivisie om de Nederlandse FIFA-competitie eDivisie te verbeteren. Het bedrijf levert onder andere een prijzenpot van 100.000 euro aan het Nederlandse digitale voetbal.

Dreamhack, dat ook FIFA-competities in Denemarken en Zweden organiseert, wil de eDivisie "naar een nieuw niveau tillen", schrijft het in een persbericht. "Een aantal van de beste FIFA-spelers ter wereld is Nederlands en miljoenen Nederlanders spelen regelmatig FIFA, dus we denken dat Nederland een koploper kan zijn in het competitieve FIFA."

Het bedrijf wil ook 'fysieke evenementen' gaan organiseren.

De eDivisie loopt sinds 2016. In de competitie nemen gamers van de verschillende eredivisieclubs het tegen elkaar op. De beste spelers komen in de play-offs terecht.

Er was nog niet eerder sprake van een geldprijs, hoewel meerdere clubs hun e-sporters inmiddels van een salaris voorzien.