Rockstar Games brengt Red Dead Redemption 2 op 5 november uit op Windows-pc's, heeft de speluitgever op zijn site bekendgemaakt. Vorig jaar verscheen de succesvolle westerngame op PlayStation 4 en Xbox One.

Red Dead Redemption 2 krijgt volgens de ontwikkelaars technische en grafische verbeteringen. Ook worden nieuwe missies en wapens aan de pc-versie toegevoegd.

Het spel zal verkrijgbaar zijn via de online gamewinkel van Fortnite-uitgever Epic Games en de Humble Store. In december is het spel ook op Steam te koop.

Rockstar zal het westernspel ook in zijn eigen online winkel uitbrengen. Daarnaast verschijnt Red Dead Redemption 2 op Google Stadia, de gamedienst van Google die in november in Nederland start. Met de dienst kunnen gebruikers spellen direct streamen op verschillende apparaten, zoals tablets, telefoons en in de Chrome-browser.

Red Dead Redemption 2 is een prequel op het populaire cowboyspel Red Dead Redemption uit 2010. Het spel werd gemaakt door Rockstar, de maker van onder andere de Grand Theft Auto-games en Max Payne 3.