De autovoetbalgame Rocket League gaat het systeem voor lootboxen, virtuele schatkisten waarmee gebruikers voorwerpen kunnen winnen, vervangen door een systeem met blauwdrukken, maakt uitgever Psyonix dinsdag bekend.

Na een wedstrijd hebben spelers een kans om de virtuele blauwdruk te ontvangen. Met dit voorwerp kunnen spelers een ander voorwerp maken, als zij daarvoor ook een aantal van een nieuwe virtuele munteenheid, credits, neerleggen.

Deze credits zijn de vervangers van sleutels, die vooralsnog worden gebruikt om de lootboxen te openen. De virtuele schatkisten zijn omstreden, omdat het kopen van sleutels om de kisten te openen lijkt op gokken.

Het systeem met de blauwdrukken wordt in december aan Rocket League toegevoegd. De sleutels van spelers worden daarbij automatisch omgezet in credits. Met de update verdwijnt ook de mogelijkheid om eerder verkregen voorwerpen uit lootboxen te ruilen.

In Nederland zijn lootboxen sinds dit voorjaar al niet meer in Rocket League te vinden, nadat de Kansspelautoriteit constateerde dat de praktijk in strijd was met de lokale wet. Volgens de toezichthouder is het lootboxsysteem in Nederland verboden als spelers de voorwerpen uit de schatkisten kunnen ruilen met anderen.