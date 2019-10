Bestuursvoorzitter Shawn Layden van Sony Interactive Entertainment (SIE) World Studios vertrekt. Dat werd maandag aangekondigd via het Twitter-account van PlayStation.

Layden was sinds 2014 bestuursvoorzitter van SIE World Studios en was daarmee verantwoordelijk voor de games die onder de vleugel van PlayStation werden ontwikkeld. Onder de studio's bevinden zich de makers van onder meer God of War (Santa Monica Studio) en The Last of Us (Naughty Dog).

Het is niet bekend waarom Layden vertrekt bij PlayStation. In de verklaring wordt alleen vermeld dat het een emotioneel afscheid is.

Layden werkte sinds 1987 voor Sony, waar hij begon als communicatie-assistent. In de afgelopen jaren werkte hij zich op tot bestuursvoorzitter van SIE World Studios. Het is niet bekend wat hij hierna gaat doen of wie hem opvolgt als bestuursvoorzitter.