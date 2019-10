Call of Duty: Mobile is vanaf dinsdag gratis te downloaden voor Android en iOS. Het spel lijkt, in tegenstelling tot eerdere Call of Duty-games voor smartphones, erg op de versies voor desktop en consoles.

In het spel zijn meerdere spelmodi beschikbaar, zoals het traditionele 'team deathmatch' en 'free-for-all'. Deze modi worden gespeeld op welbekende levels van andere Call of Duty-games, zoals Nuketown en Crash.

De game heeft ook de battle-royalemodus Black Out, waarin het de bedoeling is om als laatste speler over te blijven. Deze modus is vooral bekend van games zoals Fortnite en PlayerUnkown's Battleground.

Hoewel het spel gratis te downloaden is, zijn er in-app aankopen beschikbaar. Zo kan je als speler nieuwe wapens kopen, maar ook kratten waarvan je niet weet wat erin zit. Omdat dit in België gezien wordt als gokken, is de game daar niet beschikbaar.

Activision kondigde het spel in maart al aan en was korte tijd beschikbaar als bètaversie. Nu is het spel voor iedereen beschikbaar.