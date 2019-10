Advocatenbureau CSK&D heeft Nintendo in de Verenigde Staten aangeklaagd voor problemen met de controllers van de Switch-console. Ook gebruikers van de nieuwe Switch Lite zouden met problemen kampen. Het apparaat is daarom in de aanklacht opgenomen, schrijft Gizmodo maandag.

De Switch Lite werd vorige week uitgebracht. Deze versie van de Nintendo-console is alleen in handheldmodus te gebruiken. Gebruikers kunnen de originele Switch op een televisie aansluiten en de controllers van aan de zijkanten loshalen.

Het advocatenbureau klaagde Nintendo in juli aan, omdat de Switch aanrakingen detecteert terwijl de gebruikers de joystick niet bedienen. "Dit defect beïnvloedt de spelervaring op het apparaat en tast daarmee de kernfunctionaliteit van de Switch en de Joy-Con-controllers aan."

Online klagen meerdere gebruikers over de problemen met de Switch Lite, maar het is niet bekend hoeveel mensen hiermee te maken hebben. Het bureau wil dat Nintendo het probleem oplost en de controllers vervangt of repareert.