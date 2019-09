Google brengt deze week een abonnementsdienst voor games en apps genaamd Play Pass uit in de Verenigde Staten, maakt het bedrijf maandag bekend op zijn blog. De dienst, waarmee gebruikers onder meer voor een vast bedrag per maand op hun Android-smartphone kunnen gamen, wordt later ook beschikbaar in andere landen.

In de Verenigde Staten gaat de dienst 4,99 dollar (ruim 4,50 euro) per maand kosten. Voor dat bedrag krijgen gebruikers toegang tot 350 apps. De betreffende games zijn niet voorzien van in-appaankopen en bevatten ook geen advertenties.

Naast mobiele games krijgen abonnees ook toegang tot andere apps, zoals de boekenapp Moon+ Reader Pro en de weerapp AccuWeather. Volgens Google worden elke maand nieuwe apps en games aan de Play Pass-bibliotheek toegevoegd.

Het is onduidelijk of Play Pass ook in Nederland wordt uitgebracht en hoeveel de dienst in dat geval gaat kosten. NU.nl heeft die vraag aan Google voorgelegd, maar het bedrijf kon die vraag maandagavond niet beantwoorden.

Apple bracht donderdag zijn eigen gamedienst voor iOS-apparaten uit: Apple Arcade. Ook daar krijgen gebruikers voor een vast bedrag per maand toegang tot games, zonder advertenties en aanvullende kosten.