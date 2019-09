De populaire openwereldgame Minecraft heeft 112 miljoen spelers per maand, zegt Microsoft-topvrouw Helen Chiang tegen Business Insider. Dat betekent een groei van 21 miljoen spelers sinds oktober 2018, de laatste keer dat Microsoft zich uitliet over het aantal actieve spelers.

In Minecraft kunnen spelers onder meer een virtuele wereld verkennen en zich creatief uiten door met blokken ontwerpen te bouwen. Het aantal actieve gebruikers van 112 miljoen omvat spelers op gameconsoles, computers, mobiele apparaten en de op onderwijs gerichte versie van de game.

De eerste versie van het bouw- en avonturenspel stamt uit 2009. De game was destijds alleen beschikbaar op de pc. Inmiddels is de franchise flink uitgebreid: in 2018 is er een interactieve Netflix-serie over Minecraft uitgebracht en in 2022 verschijnt de eerste Minecraft-film.

Minecraft is tevens de bestverkochte videogame ooit. Van het spel zijn meer dan 176 miljoen exemplaren verkocht, inclusief betaalde downloads voor smartphones.