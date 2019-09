Het schietspel Overwatch wordt op 15 oktober uitgebracht voor de Nintendo Switch, heeft Nintendo in de nacht van woensdag op donderdag bekendgemaakt. De game gaat 39,99 euro kosten.

Overwatch is een competitief schietspel dat met updates nieuwe personages, levels en uitdagingen krijgt. De game is gemaakt door Blizzard, het bedrijf dat bekend werd met titels als World of Warcraft.

Het schietspel is sinds mei 2016 al beschikbaar voor pc, PlayStation en Xbox. De game wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe personages, levels en andere uitbreidingen.

Aan het schietspel is in augustus een Nederlands personage toegevoegd: Sigma, die de zwaartekracht kan manipuleren. Volgens de plot van Overwatch is hij als Siebren de Kuiper geboren in Den Haag. Het personage wordt vertolkt door stemacteur Boris Hiestand.