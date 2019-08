Valve, de maker van gamewinkel Steam, gaat volgens persbureau Reuters in beroep tegen een uitspraak van de Europese Commissie. De Commissie tikte Valve en vijf speluitgevers in april op de vingers vanwege geoblocking.

Door geoblocking waren games via Steam niet speelbaar in een ander land dan waar de spellen gekocht waren. De Europese Commissie stelde dat de zes bedrijven het daarmee voor consumenten onmogelijk heeft gemaakt om een in het buitenland gekocht spel in eigen land te spelen. Dat is tegen de Europese mededingingsregels.

Van de zes bedrijven vecht alleen Valve de beslissing aan, schrijft Reuters op basis van ingewijden. De andere bedrijven zouden schikken met de EU. Het gaat om Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media en ZeniMax. De betrokkenen hebben nog niet gereageerd.

De Europese Commissie kan een boete van maximaal 10 procent van de wereldwijde omzet opleggen als blijkt dat de uitgevers de regels hebben overtreden.

In april liet Valve weten dat games door de sancties duurder kunnen worden in armere landen. "Uitgevers zullen de prijzen waarschijnlijk verhogen in de betreffende regio's, omdat goedkopere codes dan zonder extra kosten naar andere landen gestuurd kunnen worden."