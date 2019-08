De Amerikaanse gameuitgever Blizzard klaagt het Chinese bedrijf Sina Games aan, meldt de gamewebsite Polygon donderdag. Volgens de aanklacht is het door Sina gemaakte spel Glorious Saga een "bijna volledige kopie van de Warcraft-games en aanverwante producten".

Volgens Blizzard maakt Sina in zijn games vaker gebruik van populaire franchises. Met de rechtszaak wil het bedrijf het vermeende misbruik van zijn intellectueel eigendom tegengaan. Het bedrijf eist een bedrag van 150.000 dollar (ruim 135.000 euro) per overtreding.

"Elk monster, wezen, beest en voertuig in de game is uit Warcraft gekopieerd", zegt Blizzard over Glorious Saga. "Wapens, amuletten en andere objecten zijn schaamteloos rechtstreeks uit de Warcraft-games gehaald", gaat het bedrijf verder.

Ook verwijst Blizzard naar de appicoon van Glorious Saga. Daarin zijn een mens en een ork te zien die oog in oog met elkaar staan. Blizzard gebruikt eenzelfde soort afbeelding voor zijn World of Warcraft-uitbreiding Battle for Azeroth uit 2018.