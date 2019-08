Disney gaat verbeterde heruitgaven van Aladdin en The Lion King uitbrengen. In de jaren negentig waren de spellen populaire platformgames voor de Sega Mega Drive, de Super Nintendo en de Game Boy.

De games worden gebundeld en verschijnen als opgepoetste versies voor de Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 en de pc. De spellen zijn in hd-beeldkwaliteit speelbaar. De games verschijnen in de herfst, maar een exacte datum is nog niet bekendgemaakt. Ook de prijs in euro's is nog niet bekend.

Aladdin en The Lion King krijgen enkele nieuwe toevoegingen, zoals opslagpunten en een terugspoelknop. Hiermee kunnen spelers tot maximaal vijftien seconden terugspoelen om bijvoorbeeld een mislukte sprong opnieuw te proberen.

Aan de bundel worden ook extra's toegevoegd, zoals interviews met de ontwikkelaars. Daarnaast zijn schetsen en andere beelden te bekijken die zijn gebruikt voor de ontwikkeling van de originele spellen.

In 1993 en 1994 werden de games gelijktijdig uitgebracht met het verschijnen van de films. Dit jaar verschenen vernieuwde versies van zowel Aladdin als The Lion King in de bioscoop.