Telltale Games, de ontwikkelaar van gameseries zoals The Walking Dead en Game of Thrones, maakt een doorstart, schrijft Polygon woensdag. Het bedrijf sloot vorig jaar in september zijn deuren.

De spelontwikkelaar is overgenomen door het bedrijf LCG Entertainment. Het bedrijf gaat sommige series van Telltale Games verkopen. Van andere series worden nieuwe delen gemaakt.

Het is niet duidelijk om welke spelseries het gaat. "We bekijken de opties, maar we willen zeker verder met sommige games", zegt Jamie Ottilie, een van de topmannen van het nieuwe Telltale-team. The Walking Dead komt waarschijnlijk niet terug, omdat de licentie daarvan nu in handen is van de ontwikkelaar Skybound Games.

Volgens Ottilie is er op de gamemarkt nog genoeg ruimte voor games die draaien om puzzels en verhalen, zoals die van Telltale Games. "Waarschijnlijk houden we vast aan het idee om games in afleveringen uit te brengen, maar wel op een andere manier. We moeten bekijken hoe mensen zich vermaken en ik hou van het idee dat je kunt bingen."

Het is niet bekend wat er voor de overname van de rechten van Telltale is betaald. De onderhandelingen hebben ongeveer zes maanden geduurd.

Enkele werknemers van het originele Telltale Games-team krijgen freelance posities binnen het bedrijf, met uitzicht op een vast dienstverband. De komende tijd blijft de groep werknemers echter klein.