Mario Kart Tour, een Mario Kart-game voor de smartphone, heeft een releasedatum: op 25 september is het spel verkrijgbaar voor iOS en Android. Het spel zou oorspronkelijk in de lente uitkomen.

De game bevond zich al enige tijd in bèta op Android, waar deze in opspraak kwam vanwege de opdringerige in-appaankopen. Ook zou het spel betaalde karts en andere voorwerpen bevatten.

Ten slotte bevatte de bèta een lootboxsysteem, waarmee gebruikers voorwerpen kunnen kopen waarvan ze van tevoren niet weten wat die precies zijn. Deze lootboxes zijn in België verboden; de game komt daar dan ook niet uit.

Het is onbekend of Nintendo naar de kritiek heeft geluisterd. Het is vanaf dinsdag mogelijk om alvast je Nintendo-account te registreren voor de game.

Correctie: Oorspronkelijk stond hier dat niet bekend was of Mario Kart Tour in België uitkomt, maar inmiddels is bekend dat dat niet het geval is.