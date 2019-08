Het Europese e-sportsteam OG prolongeert dit jaar de titel als kampioen van The International, het Dota 2-gametoernooi met de grootste e-sportsprijzenpot ter wereld. Het team wint daarmee meer dan 15 miljoen dollar (zo'n 13 miljoen euro) en is de eerste die tweemaal achter elkaar The International wint.

OG nam het in de finale op tegen Team Liquid, een in Nederland gevestigd team dat in handen is van de Nederlandse Victor Goossens. Team Liquid, dat verder geen Nederlandse spelers heeft, verdiende met de tweede plek 4 miljoen dollar.

OG won in de finale driemaal een wedstrijd. Team Liquid wist slechts één potje te winnen. Het Chinese PSG.LGD werd derde, het pan-Europese Team Secret moest genoegen nemen met de vierde plaats.

De prijzenpot van The International bedroeg ditmaal in totaal 34 miljoen dollar, vier miljoen meer dan het wereldkampioenschap Fortnite eerder dit jaar. Het grote verschil: het prijzengeld van The International wordt via crowdfunding opgehaald door de verkoop van bepaalde voorwerpen in het spel, terwijl de Fortnite World Cup volledig wordt gefinancierd door Fortnite-maker Epic Games.

Dota 2 is een zogenoemde 'Multiplayer Online Battle Arena' (MOBA), een game waarin twee teams met verschillende helden elkaar bestrijden. Het doel is om de gebouwen van de tegenpartij te vernietigen.