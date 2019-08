Niantic, de maker van de smartphonegame Pokémon GO, moet in de Verenigde Staten virtuele speellocaties op en rond privéterreinen verwijderen. Het bedrijf is daarin overeengekomen in een schikking die donderdag is goedgekeurd door een rechter in Californië, meldt Law360.

Het gaat om zogenoemde PokéStops en Gyms, locaties waar spelers van Pokémon GO voorwerpen kunnen verzamelen en kunnen vechten. In het spel is het de bedoeling dat spelers met hun smartphone de straat opgaan om de echte en virtuele wereld te verkennen.

Niantic werd kort na het uitbrengen van Pokémon GO in de VS aangeklaagd door personen die beweren dat het bedrijf spelers aanmoedigde om privéterrein te betreden. Een aantal zaken werd gebundeld in de staat Californië, waar het bedrijf gevestigd is.

Ook heeft Niantic, dat voortkomt uit Google, onder de schikking afgesproken een webpagina te openen waarin mensen melding kunnen maken over spelers die verboden terrein betreden. Het bedrijf heeft beloofd 95 procent van de klachten binnen vijftien dagen te zullen behandelen.

De schikking heeft invloed op elke Amerikaan die vastgoed in de buurt van een PokéStop of Gym bezit of huurt, mits Niantic van tevoren geen toestemming heeft gekregen om de virtuele locatie daar te plaatsen.

Niantic beweerde dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor de acties van spelers, maar de rechter ging daar niet in mee. De vraag of Niantic verantwoordelijk is voor spelers die verboden gebied betreden door het plaatsen van objecten in een virtuele omgeving, was volgens hem interessant genoeg om de rechtszaak te laten doorgaan.