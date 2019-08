Oude modellen van de Nintendo Switch kunnen niet worden ingeruild voor een nieuwe variant met verbeterde batterijduur. Dat laat Nintendo in een verklaring weten tegenover The Verge en Mashable. Eerder deze week doken geruchten op dat de gameconsole gratis geruild kon worden, nadat de klantenservice van Nintendo dit had gesuggereerd.

Nintendo komt later dit jaar met een nieuw model van de Nintendo Switch. Deze console is vanaf september beschikbaar en heeft een betere accu, die maximaal 9 uur in plaats van 6,5 uur meegaat. Dit komt vermoedelijk vanwege een nieuwe, efficiëntere chip in het apparaat.

De klantenservice van Nintendo liet afgelopen week aan gamesite Polygon weten dat mensen die vanaf 17 juli, de datum waarop de nieuwe Switch werd aangekondigd, het oude model hadden gekocht, deze gratis zouden kunnen inruilen. Alleen de verzendkosten zouden betaald moeten worden.

In verklaringen aan Amerikaanse media ontkracht de pr-afdeling van Nintendo het verhaal van de klantenservice. Het bedrijf schrijft expliciet dat er geen inruilprogramma is om de oude Nintendo Switch om te ruilen voor een variant met een betere batterijduur.

Naast de Nintendo Switch met verbeterde batterijduur komt op 20 september ook een ander model van de spelcomputer op de markt, de Switch Lite. Deze variant is kleiner en kan niet worden aangesloten op een televisie, zoals bij de reguliere Switch wel het geval is.

Aanvulling: In het artikel is duidelijk gemaakt dat zowel de Nintendo Switch met verbeterde batterijduur als de Nintendo Switch Lite vanaf september beschikbaar zijn.