Minecraft krijgt geen grafische update meer, laat Microsoft maandag weten in een blog. Het was de bedoeling dat het uiterlijk van het populaire bouw- en avonturenspel opgepoetst zou worden, maar Microsoft heeft een punt gezet achter de ontwikkeling van de aankomende update.

In 2017 kondigde Microsoft aan bezig te zijn met een grafische update, maar deze bleef uit. Nu meldt Microsoft dat het niet mogelijk is om de update uit te voeren, omdat het "technisch gezien een te grote uitdaging is".

Minecraft zou niet meer stabiel draaien op alle systemen als het bedrijf de update zou uitbrengen. Daarom kiest Microsoft ervoor de update achterwege te laten. Het bedrijf sluit niet uit dat er in de toekomst alsnog een grafische update komt, maar voorlopig is dit technisch niet mogelijk.

Het zogeheten Super Duper Graphics Pack moest de Minecraft-wereld een stuk mooier maken. De uit blokken bestaande werelden van het spel hebben sinds 2011 hetzelfde uiterlijk en deze update moest daar verandering in brengen. Zo zou het spel een realistischer uiterlijk krijgen, 4K-resoluties gaan ondersteunen en betere lichteffecten krijgen.

Minecraft kwam in eerste instantie uit voor pc, maar is ook verschenen voor consoles en smartphones. Op pc-gebruikers kunnen het spel via aangepaste software wel mooier maken. Deze zogeheten mods zijn echter niet van Microsoft zelf.