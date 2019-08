De populaire autovoetbalgame Rocket League stopt in 2019 wereldwijd met de verkoop van zogenoemde lootboxen, omstreden virtuele schatkisten waarmee spelers voorwerpen kunnen winnen.

Het lootboxmechanisme wordt vervangen door een systeem waarbij spelers van tevoren kunnen zien welke voorwerpen zij kopen, maakt uitgever Psyonix woensdag bekend op zijn website.

Lootboxen zijn virtuele schatkisten, die spelers vaak direct of indirect voor echt geld kopen en waarmee ze willekeurige voorwerpen of uitbreidingen kunnen winnen. Het mechanisme is controversieel, omdat het openen van lootboxen volgens critici erg lijkt op gokken.

In zowel Nederland als België was het sinds april al niet meer mogelijk om de betaalde schatkisten te openen. Psyonix schakelde de functie uit nadat de toezichthouders in beide landen zich over het mechanisme hadden uitgesproken.

Epic Games, de eigenaar van game-uitgever Psyonix, besloot in januari ook al om ook bij de lootboxen in Fortnite: Save the World te tonen welke voorwerpen spelers bij de aanschaf van een schatkist kopen.

De Amerikaanse brancheorganisatie ESA maakte woensdag bekend dat een aantal aangesloten game-uitgevers voortaan de winkans gaat publiceren. In 2020 is dat ook een vereiste voor alle games die uitkomen op de PlayStation, Xbox en Switch.