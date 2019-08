Ontwikkelaars van games die worden uitgebracht op de PlayStation, Xbox en Switch moeten de kans op het winnen van voorwerpen uit zogenoemde lootboxen vermelden.

De makers van de gameconsoles, Sony, Microsoft en Nintendo, hebben beloofd dit beleid toe te passen op hun spelcomputers, meldt de Amerikaanse brancheorganisatie ESA woensdag op zijn website. Naar verwachting wordt de regel in 2020 van kracht.

Lootboxen zijn virtuele schatkisten waarmee spelers van games onder meer extra voorwerpen of uitbreidingen kunnen winnen. Het mechanisme is controversieel. Onder meer de Nederlandse Kansspelautoriteit zegt dat bepaalde elementen van lootboxen op gokken lijken.

De virtuele schatkisten kunnen vaak direct of indirect voor echt geld gekocht worden en zeldzame voorwerpen bevatten. In veel gevallen is niet bekend hoe groot de winkans is. Niet elke game-uitgever maakt dat bekend.

Onder meer Activision Blizzard, Bandai Namco, Bethesda, Bungie, Electronic Arts (EA), Microsoft, Nintendo, Sony, Take-Two, Ubisoft, Warner Bros. en Wizards of the Coast hebben beloofd om uiterlijk in 2020 in games meer openheid te geven over de kans op het winnen van prijzen uit lootboxen.