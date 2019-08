De Mexicaanse esporter Leonardo 'MkLeo' Perez heeft het kampioenschap Super Smash Bros. Ultimate gewonnen op het wereldtoernooi EVO 2019.

Het is de tweede keer dat Perez een Super Smash-kampioenschap wint op EVO. Dit jaar speelde hij als Joker, een personage dat recent aan de game werd toegevoegd via een update. De kampioen dacht dat hij tachtig procent kans had de gouden plak te winnen.

Perez kwam aan het begin van het toernooi terecht in de verliezerspoule, waarin hij zich omhoog werkte om in de finale terecht te komen.

De kampioen wist in de finales uiteindelijk de Amerikaan Gavin 'Tweek' Dempsey en de Fransman William 'Glutonny' Belaid te verslaan. Zij speelden als respectievelijk Pokémon Trainer en Wario.

Wereldkampioenschap voor vechtspellen

EVO is een jaarlijks vechtgametoernooi waarin spelers strijden in grote en recente vechtspellen. Naast Super Smash Bros. werd er ook gevochten in de game Dragon Ball FighterZ, waarin Goichi 'GO1' Kishida won door de vorige kampioen Dominique 'SonicFox' McLean te verslaan.

In de game Tekken 7 ging Arslan Ash uit Pakistan naar huis met de hoofdprijs. De Japanner Masato 'Bonchan' Takahashi werd de nieuwe wereldkampioen in Street Fighter V.

De Amerikaanse BlazBlue: Cross Tag Battle-speler Oscar 'Shinku' Jaimes wist drie Japanse spelers te verslaan om de eerste plaats te verwerven op het toernooi.