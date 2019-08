Ustwo Games maakt een nieuw deel van de populaire mobiele game Monument Valley, maakt de ontwikkelaar donderdag bekend via Twitter.

De studio zoekt een nieuwe game director om onder meer aan het nieuwe deel te werken. Veel is er nog niet bekend, maar door de tekst in de vacature lijkt het erop dat de ontwikkeling nog maar net is begonnen.

In de eerdere delen, die uitkwamen in 2014 en 2016, moeten spelers puzzels in de stijl van Escher oplossen. De eerste delen waren zeer populair en wonnen meerdere prijzen. Zo werd Monument Valley in 2014 uitgeroepen tot Apple Game of the Year.

Volgens de makers is het eerste deel sinds de release meer dan 30 miljoen keer gedownload.