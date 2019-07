De Nederlandse gamer Marcel Vos heeft in het computerspel RollerCoaster Tycoon 2 met een lange achtbaan een nieuw record gevestigd. Hij bouwde een achtbaan waarbij een ritje 45 mensenjaren duurt.

Vos heeft op YouTube een filmpje van zijn lange achtbaan geplaatst. Wanneer een virtuele bezoeker in een karretje stapt, dan is die vervolgens een virtuele 107 miljoen dagen onderweg.

Vos vestigde al eerder een record met een lange achtbaan. Dat ritje duurde twaalf jaar. Door de achtbaan nu nog langzamer en langer te maken, heeft hij de duur van de rit kunnen oprekken naar 45 jaar. Als een virtuele bezoeker nu in de achtbaan zou stappen, dan is het ritje pas in 2064 in onze eigen tijd klaar. Om te kijken of de achtbaan wel echt werkt kan de tijd in het spel worden doorgespoeld.

In RollerCoaster Tycoon 2 moeten spelers normaal gesproken een leuk pretpark met spannende achtbanen, spookhuizen en botsauto's voor virtuele bezoekers bouwen. Alle ruimte die een speler krijgt om te bouwen, heeft Vos gebruikt om zijn achtbaan zo lang mogelijk te maken.