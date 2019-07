Nintendo heeft meer dan 200 miljoen games voor de Nintendo Switch verkocht. Onder meer de nieuwe game Super Mario Maker 2 droeg daaraan bij, maakt het bedrijf dinsdag bekend bij de publicatie van de kwartaalcijfers. Dit nieuwe spel, waarbinnen spelers een eigen level kunnen creëren, is 2,42 miljoen keer verkocht.

In totaal zijn er 36,87 miljoen Nintendo Switch-consoles over de toonbank gegaan, waarvan 2,13 miljoen in het afgelopen kwartaal. De bestverkochte game voor de Nintendo Switch is nog steeds Mario Kart 8 Deluxe. Het bedrijf wist in totaal 17,89 miljoen exemplaren van het racespel aan de man te brengen.

Voor de Nintendo Switch zijn nu twee keer zoveel games verkocht als voor de Wii U. Ook is de Nintendo Switch inmiddels de GameCube voorbij. Gebruikers van die console kochten in totaal 208 miljoen games.

Nintendo boekte in het afgelopen kwartaal een winst van 22,23 miljoen yen (183 miljoen euro). Dat is de helft minder dan in hetzelfde kwartaal in 2018. Toen boekte Nintendo een winst van 43,87 miljoen yen.

Eerder deze maand kondigde Nintendo een nieuwe versie van de Nintendo Switch aan. De Nintendo Switch Lite is een kleinere versie van de console, die makkelijker meegenomen kan worden. Deze variant kan echter niet worden aangesloten op een televisie.