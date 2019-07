De retrospelcomputer SEGA Mega Drive Mini is met twee weken uitgesteld. De spelcomputer is niet vanaf 19 september, maar vanaf 4 oktober in Nederland te koop. Dat maakte de Japanse gameontwikkelaar maandag bekend.

De kleine versie van het origineel uit 1988 bevat veertig games, waaronder Sonic the Hedgehog (zowel het eerste als het tweede deel), Ecco the Dolphin, Earthworm Jim en Streets of Rage 2.

SEGA is niet de eerste fabrikant die een klassieke spelcomputer nieuw leven inblaast. Eerder kwamen Nintendo en Sony al met respectievelijk de NES Classic Mini en de PlayStation Classic.

De Mega Drive Mini wordt geleverd met twee controllers en is met een HDMI-kabel aan een televisie te koppelen. De gameconsole gaat 79,99 euro kosten.