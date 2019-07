Een groep hackers heeft het mobiele besturingssysteem Android voor de Nintendo Switch uitgebracht. De software kan via een kwetsbaarheid in de software worden geïnstalleerd, stellen de makers op ontwikkelaarsforum XDA.

Nintendo biedt zelf geen officiële manier om alternatieve software op de Switch te installeren. De gameconsole draait alleen spellen die op cartridge of via een digitale winkel worden aangeboden.

Een beveiligingslek in vroege versies van de spelcomputer maakt het echter alsnog mogelijk om alternatieve software te draaien. Dit zit in de hardware van de gameconsole en daardoor kan het lek niet via een software-update gedicht worden. In nieuwere modellen is deze kwetsbaarheid niet meer aanwezig.

Door dit lek te misbruiken, is het mogelijk om de aangepaste versie van Android op de Switch te installeren. Op die manier kunnen apps en smartphonegames op de spelcomputer worden gestart.

Bugs in Android voor Switch

De Android-software op de Switch heeft nog wel last van een aantal bugs. De console laat bijvoorbeeld niet correct zien dat die wordt opgeladen. Daarnaast ziet de spelcomputer niet altijd direct of hij op het docking station is aangesloten.

In het verleden werden gehackte Switches meermaals geschorst van Nintendo's online diensten. Hierdoor kunnen de gebruikers van de apparaten niet langer online games spelen of de digitale winkel van Nintendo bezoeken.