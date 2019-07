Nederlander Dave Jong, spelend onder de naam 'Rojo', is zaterdag op de tweede plaats geëindigd van de Fortnite World Cup in de Amerikaanse stad New York. Hij vormde een duo met de Brit Jaden Ashman (Wolfiez). Samen wonnen ze ruim twee miljoen euro.

Het duo behaalde 47 punten op het door game-uitgever Epic georganiseerde wereldkampioenschap van het schietspel. Dat waren vier punten minder dan de winnaars van het toernooi, spelend onder de namen 'Nyhrox' en 'Aqua'. Zij gingen met 2,7 miljoen euro naar huis.

De Nederlander Dmitri van de Vries, die onder de naam mitrO een duo vormde met de Brit Kyle Jackson (Mongraal), werd zesde. De twee kunnen samen rekenen op een bedrag van ruim 400.000 euro.

Het enige duo dat volledig Nederlands was, Quinten van der Zijpp (Quinten) en Levi Edelijn (Lneuf), wisten niet door te dringen tot de eindfases van het toernooi.

De finales van het wereldkampioenschap bestaan uit twee delen. Zaterdag namen vijftig teams van twee personen het tegen elkaar op. Zondag is het de beurt aan honderd solospelers.

Totale prijzenpot van 27 miljoen euro

De totale prijzenpot bestond zaterdag uit 27 miljoen euro. Alle deelnemers waren bij de start al gegarandeerd van ongeveer 45 duizend euro aan prijzengeld. Er keken meer dan een miljoen mensen naar het toernooi dat te zien was op de websites van Fortnite, Youtube en Twitch.

De finale bestond uit zes potjes. Bij Fortnite worden honderd spelers op een virtueel Fortnite-eiland geplaatst. Terwijl het speelgebied krimpt, moeten zij elkaar uitschakelen tot de laatste persoon overblijft.

'Fortnite in 2018 goed voor omzet van 2,2 miljard'

Punten kun je verdienen door een tegenstander uit te schakelen en door zelf niet uitgeschakeld te worden. Degene die als laatste overblijft op het Fortnite-eiland krijgt tien bonuspunten.

Met 250 miljoen geregistreerde accounts is het spel in twee jaar uitgegroeid tot een van de populairste games van de wereld. Volgens marktonderzoeker Nielsen Superdata was Fortnite in 2018 goed voor een omzet van ongeveer 2,2 miljard euro.