Dit weekend vindt de finale van de Fortnite World Cup plaats, het door game-uitgever Epic gehouden wereldkampioenschap van het populaire schietspel Fortnite. Vier Nederlanders dingen mee naar de prijzenpot, die uit in totaal ruim 30 miljoen dollar (27 miljoen euro) bestaat.

Fortnite is met 250 miljoen geregistreerde accounts in twee jaar tijd uitgegroeid tot een van de populairste games ter wereld. Dat is mede te danken aan de geliefde spelmodus battle royale, waarbij honderd spelers het tegen elkaar opnemen tot de laatste overblijft.

De finales van het wereldkampioenschap bestaan uit twee delen. Zaterdag nemen vijftig teams van twee spelers het tegen elkaar op in de finale voor duo's. Zondag is het de beurt aan de honderd solospelers.

Tijdschema van het WK Fortnite: Finale (duo): De games starten op 27 juli om 19.00 uur

Finale (single): De games starten op 28 juli om 19.00 uur

In totaal hebben vier Nederlanders zich voor de eindronde van het toernooi weten te kwalificeren. Zij komen alle vier uit in de finales voor duo's en zijn, net als de overige deelnemers, gegarandeerd van 50.000 dollar aan prijzengeld.

Het gaat om Dmitri van de Vrie, die als mitr0 een duo vormt met Kyle Jackson, een Brit die speelt onder de naam Mongraal.

Eén duo is volledig Nederlands: Quinten van der Zijpp, die onder zijn voornaam speelt, en Levi Edelijn, wiens personage de naam Lnuef draagt.

Tot slot speelt Dave Jong onder de naam Rojo met zijn teamgenoot Wolfiez, oftewel Jaden Ashman uit het Verenigd Koninkrijk.

Hoe zien de finales eruit?

Zowel de finale voor solospelers als voor duo's bestaat uit in totaal zes potjes. Daarbij worden de honderd spelers op een virtueel Fortnite-eiland geplaatst. Terwijl het speelgebied krimpt, moeten zij elkaar uitschakelen tot de laatste persoon overblijft.

Voor iedere tegenstander die een speler uitschakelt, krijgt hij één punt. Daarnaast zijn er punten te verdelen voor spelers die het relatief lang volhouden. Zo krijgt de uiteindelijke winnaar van het potje tien bonuspunten.

Met de punten die spelers of duo's gedurende de zes potjes verdienen, komen zij op een ranglijst terecht. De speler en het duo die aan het eind de hoogste score hebben, winnen de finale.

Hoe zit het met die 30 miljoen dollar?

In totaal verdeelt Epic bijna 30,4 miljoen dollar over alle deelnemers. De singleplayers die uiteindelijk op de plekken 21 tot en met honderd van de ranglijst terechtkomen, krijgen sowieso 50.000 dollar. De duo's die op de elfde tot en met de vijftigste plek uitkomen, verdienen per persoon ook 50.000 dollar.

Wie het beter doet, verdient meer geld. De hoofdprijs is een bedrag van 3 miljoen dollar voor de nummer één bij zowel de singleplayers als duo's. De deelnemende Nederlanders kunnen mogelijk dus 1,5 miljoen dollar per persoon bijschrijven, mits zij met hun teamgenoot de eerste plaats weten te bereiken.

Waar kan ik de finales kijken?

Het evenement vindt plaats in New York, maar de finales zijn ook te bekijken via onder meer de website van Fortnite, YouTube en Twitch.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel werd vermeld dat vijf Nederlanders meedoen aan de finales. Dit is incorrect: het zijn vier Nederlandse Fortnite-spelers.