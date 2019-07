De Nederlandse stemacteur Boris Hiestand speelt een nieuw personage in de schietgame Overwatch, die later in een update zal worden toegevoegd.

Ontwikkelaar Blizzard onthulde het nieuwe spelfiguur Sigma, die met zijn gedachten de zwaartekracht kan beïnvloeden. Sigma zal net als andere personages speelbaar zijn in de game.

"Bedankt voor al jullie liefde", schreef Hiestand na de onthulling op Instagram. "Jullie reacties zijn overweldigend. Ik ben ontzettend trots."

De stemacteur werd in Amsterdam geboren en woont inmiddels in het Verenigd Koninkrijk. Daar werkt hij ook als animator voor films, series en videogames.

Hiestand bevestigt op Twitter dat Sigma ook als een Nederlands personage geschreven is. Vermoedelijk zal hij een aantal Nederlandstalige oneliners voor de game inspreken. Overwatch-helden die aan andere landen werden gekoppeld, maken op dit moment ook al opmerkingen in hun moedertaal.

Overwatch is een populair schietspel waarin spelers kunnen kiezen uit een groot aantal helden waarmee ze het tegen elkaar op kunnen nemen. Het spel had in 2017 meer dan 35 miljoen spelers.