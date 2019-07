Het is in smartphonegame Pokémon Go voortaan mogelijk om te vechten tegen computergestuurde tegenstanders van Team Rocket. Door ze te verslaan bemachtigen spelers nieuwe monsters in het spel. De nieuwe functie wordt geleidelijk beschikbaar gesteld.

Sommige Pokéstops in de game hebben vanaf dinsdag een ander ontwerp. Door deze aan te tikken, is het mogelijk om tegen een lid van Team Rocket te vechten. Pokéstops zijn locaties in de echte wereld waar spelers onder meer voorwerpen kunnen ophalen.

Door de vijand te verslaan, is het mogelijk om één van zijn monsters te vangen. Dit is een zogeheten Shadow Pokémon, die een upgrade nodig heeft om zijn volle kracht te krijgen.

Team Rocket is een team van schurken uit de eerdere Pokémon-games en bijbehorende televisieserie. Hoewel ze tot op heden niet in Pokémon Go zaten, konden spelers hun kleding wel voor hun eigen personages kopen.

Het is al langer mogelijk om in Pokémon Go tegen anderen te vechten. Spelers moeten bijvoorbeeld tegen de monsters van andere spelers strijden om een Gym te veroveren en zo virtueel geld te verdienen. Ook deze monsters worden door een computer bestuurd.

Vechten tegen andere spelers

Spelers kunnen sinds eind 2018 tegen anderen vechten. Hiervoor introduceerde de maker van het spel een bijgewerkt gevechtssysteem, dat ook voor de gevechten tegen Team Rocket wordt gebruikt.

Pokémon Go verscheen in 2016 en was toen een zomer lang een grote hit. Sindsdien wordt het spel geleidelijk uitgebreid met updates.