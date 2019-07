Sierd de Vos (Ziggo Sport) en Jeroen Grueter (NOS) worden de nieuwe commentatoren in de voetbalgame FIFA 20. Ze volgen daarmee na jaren Evert ten Napel en Youri Mulder op.

De Vos en Grueter hebben in een jaar tijd meer dan een miljoen woorden ingesproken voor de game, aldus ontwikkelaar EA in een persbericht. De opnametijd nam in totaal bijna 700 uur in beslag.

Volgens De Vos zullen meerdere op televisie gehoorde uitspraken van hem ook in de game terug te vinden zijn. Daarnaast zijn er nieuwe opmerkingen in het commentaar verwerkt.

Ten Napel en Mulder hebben bijna vijftien jaar lang hun stemmen aan de voetbalgamereeks geleend.

Geruchten over nieuwe stemmen

Er waren al langere tijd geruchten over de nieuwe commentatoren in FIFA 20. De Vos en Grueter hintten woensdag op Twitter al naar hun rollen in de nieuwe game.

FIFA 20 staat gepland voor 27 september 2019 en zal verschijnen voor PlayStation 4, Xbox One, Switch en pc.