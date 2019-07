Voetbalcommentatoren Jeroen Grueter (NOS) en Sierd de Vos (Ziggo Sport) maken woensdag min of meer bekend dat hun stemmen te horen zullen zijn in FIFA 20. In twee berichten op Twitter hinten de sportverslaggevers daar sterk op.

Geruchten dat De Vos in de nieuwe voetbalgame van EA Sports te horen zou zijn, doen al langer de ronde. Hij en Grueter volgen Evert ten Napel en Youri Mulder op, die in FIFA 19 nog als commentatoren van de populaire voetbalgame te horen zijn.

Een medewerker van een bedrijf dat in Nederland pr voor EA Sports doet, begint te lachen als NU.nl hem de inhoud van Grueters tweet voorlegt, maar "kan nu niets bevestigen".

Vermoedelijk wordt donderdagochtend officieel bekendgemaakt dat Grueter en De Vos wedstrijdcommentaar in FIFA 20 gaan leveren. Het spel komt in september uit voor onder meer de Xbox One en PlayStation 4.