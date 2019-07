De gamestudio van de Amerikaanse internetgigant Amazon werkt aan een op The Lord of the Rings-trilogie van schrijver J.R.R. Tolkien gebaseerde online rollenspel- en openwereldgame (MMORPG), maakt het bedrijf woensdag bekend.

De komst van een Lord of the Rings-game werd in september bekendgemaakt door game-uitgever Athlon, maar dat Amazon bij het project betrokken was, was tot nu toe niet bekend.

Het spel zal in ieder geval met een gratis versie beschikbaar zijn en zich afspelen in Midden-aarde, voor de gebeurtenissen uit The Lord of the Rings. Wanneer de game wordt uitgebracht, is niet bekendgemaakt. De game wordt ontwikkeld voor pc's en consoles, maar welke is niet bekendgemaakt.

In een MMORPG kunnen spelers een personage aannemen en een grote virtuele wereld verkennen. Veel populaire titels in het genre zijn gebaseerd op fantasy, zoals World of Warcraft, Everquest en Destiny.

Naast aan de game werkt Amazon met zijn filmstudio ook aan een op de wereld van The Lord of the Rings gebaseerde tv-serie. Deze productie staat los van de game. De serie komt naar verwachting in 2021 beschikbaar op de videostreamingdienst Amazon Prime.