Nintendo heeft een compactere en goedkopere versie van zijn gameconsole Switch onthuld. Ze kan alleen in de handheldmodus worden gebruikt.

De Nintendo Switch Lite zal vanaf 20 september worden verkocht in de kleuren grijs, geel en turquoise. Het apparaat wordt voor een adviesprijs van 200 dollar (zo'n 178 euro) verkocht in de Verenigde Staten.

Een europrijs is op het moment van schrijven nog niet bekendgemaakt. De console is in de Verenigde Staten goedkoper dan het hoofdmodel, dat daar voor 300 dollar wordt verkocht. In Nederland kost de Switch doorgaans iets meer dan 300 euro. De kans is daarom groot dat de Switch Lite hier voor rond de 200 euro zal worden aangeboden.

De Lite heeft een kleiner beeldscherm. De console is volgens Nintendo vooral gemaakt om onderweg games mee te spelen. Ze kan ook niet aan een televisie worden gekoppeld. Daarnaast is de controller niet langer los te koppelen.

Games die zijn gemaakt om specifiek op de tv te spelen, werken niet op de Switch Lite. Op de verpakkingen van spellen staat vermeld of ze op de nieuwe console functioneren.

Verwijderde hardware

De richtingsknoppen aan de linkerzijde van het scherm zijn omgewisseld voor een traditionele plustoets. Daarnaast zijn de infraroodsensor en de trilfunctie niet aanwezig in de Switch Lite.

Qua interne hardware is de nieuwe spelcomputer grotendeels gelijk, waardoor hij dezelfde games kan afspelen. De accu moet het 20 tot 30 procent langer volhouden, belooft Nintendo.