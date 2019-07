Een zeldzame Pokémon-kaart ter waarde van 60.000 dollar (53.000 euro) is in de post kwijtgeraakt. Dat meldt Polygon.

Pokémon-kaarten zijn in eerste instantie bedoeld om een spel mee te spelen, maar zeldzame kaarten worden ook verhandeld door verzamelaars.

Recent werd een van de zeldzaamste kaarten in het spel, genaamd Trainer No. 3, verkocht voor 60.000 dollar op eBay. De kaart is extra waardevol omdat hij alleen op een Japans toernooi in 1999 is weggegeven aan een speler die de derde prijs won.

De verkochte kaart werd verzekerd voor een bedrag van 50.000 dollar en verzonden naar een bedrijf dat hem moest afleveren bij de koper. Dat bedrijf kreeg echter een leeg pakket binnen. Het is onduidelijk wat er met de kaart is gebeurd.

Omdat de ontvanger wel heeft getekend voor het lege pakketje, zou de verkoper geen verzekeringsclaim kunnen indienen om de waarde van de kaart uitgekeerd te krijgen.

1.000 dollar voor de gouden tip

Het is onduidelijk of de kaart per ongeluk is kwijtgeraakt of dat hij is gestolen. De Amerikaanse postbezorger heeft ook nog niet op de vermissing gereageerd.

De verkoper looft een beloning van 1.000 dollar uit voor de gouden tip waarmee hij de kaart kan terugvinden. Er is nog geen contact opgenomen met de politie.