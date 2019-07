Het nieuwe Digimon-spel is uitgesteld tot volgend jaar. De ontwikkelaar zou tijdens een vragenpanel op een conferentie hebben gezegd dat Digimon Survive dit jaar niet klaar zal zijn, meldt Eurogamer.

Digimon Survive werd in 2018 aangekondigd. In het nieuwste deel in de Digimon-serie kunnen spelers een nieuwe open wereld verkennen samen met hun favoriete monster en een verhaal doorlopen dat meerdere eindes heeft.

Het is niet bekend waarom uitgever Bandai Namco het spel heeft uitgesteld. Wel heeft de uitgever nieuwe beelden getoond van het spel. Het spel had dit jaar moeten verschijnen voor PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch.

De Digimon-serie wordt vaak vergeleken met Pokémon. Ook in Digimon gaan spelers op pad met monsters en laten ze deze tegen elkaar vechten. De spellenserie loopt al sinds eind jaren negentig.