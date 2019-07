De Zuid-Koreaanse K-popband BTS heeft een smartphonegame voor Android en iOS uitgebracht: BTS World. De zeven bandleden hebben twee jaar lang exclusieve foto's, video's en muziek voor de app gemaakt.

In BTS World reizen spelers terug in de tijd om de rol van bandmanager aan te nemen en keuzes te maken die de jongensband naar wereldfaam moeten leiden.

Ook kunnen fans erachter komen wat er gebeurd zou zijn als de zangers en dansers van BTS geen succes hadden gehad en hun andere dromen achterna zouden jagen, zoals een aardbeienboer worden of professioneel taekwondo beoefenen.

BTS werd in 2013 opgericht in Seoel en behaalde enkele jaren later wereldwijd succes. In april maakte streamingdienst Spotify bekend dat BTS de eerste artiest uit Azië met meer dan vijf miljard streams is.